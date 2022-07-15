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Ayasofya Camii’nde 251 şehit için hatim duası

A Haber
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Giriş: 15.07.2022 12:43
Güncelleme:15.07.2022 12:58
Son dakika haberi... 15 Temmuz 2016 hain darbe girişiminin altıncı yılında, 251 şehit için Ayasofya Camii'nde hatim duası okundu. A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim, Ayasofya Camii'nden detayları aktardı.
Canlı yayınında yürekleri titreten sözler CANLI YAYININDA YÜREKLERİ TİTRETEN SÖZLER
Darbe girişiminin kilit noktası İstanbul! Kritik geçen 11 saat... İşte Türkiyenin en uzun gecesinde yaşananlar... DARBE GİRİŞİMİNİN KİLİT NOKTASI İSTANBUL! KRİTİK GEÇEN 11 SAAT... İŞTE TÜRKİYE'NİN EN UZUN GECESİNDE YAŞANANLAR...

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Ayasofya Camii’nde şehitler için hatim duası
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