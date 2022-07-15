15 Temmuz 2022, Cuma
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Ayasofya Camii’nde 251 şehit için hatim duası
Son dakika haberi... 15 Temmuz 2016 hain darbe girişiminin altıncı yılında, 251 şehit için Ayasofya Camii'nde hatim duası okundu. A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim, Ayasofya Camii'nden detayları aktardı.