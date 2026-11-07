Soğuk havalar balık tezgahlarını bereketlendirdi: İşte sezonun gözde balıkları ve güncel fiyatlar

Hava sıcaklıklarının hızla düşmesiyle birlikte deniz mahsullerinde yaşanan artış balık pazarlarındaki tezgahlara bereket olarak yansıdı. İstanbul'da soğuk havalarla birlikte kış sofralarının vazgeçilmez lezzeti ve vitamin deposu olan balığa talep patlaması yaşanırken, Karaköy Balık Pazarı'nda hafta sonu yoğunluğu dikkat çekti. Tezgahlardaki son durumu, en çok tercih edilen türleri ve fiyatları A Haber muhabiri Meral Dağlılar aktardı.