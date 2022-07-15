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Haberler Galeri Darbe girişiminin kilit noktası İstanbul! Kritik geçen 11 saat... İşte Türkiye'nin en uzun gecesinde yaşananlar...

Darbe girişiminin kilit noktası İstanbul! Kritik geçen 11 saat... İşte Türkiye'nin en uzun gecesinde yaşananlar...

İstanbul, o dönemki ismiyle Boğaziçi Köprüsü'nün askerler tarafından trafiğe kapatıldığı 15 Temmuz akşamından sabahın ilk saatlerine kadar hareketli, gergin, vatandaşı hedef alan silahların, tankların karşısında geçirirken güneş doğduğunda köprüde teslim alınan askerler, darbenin püskürtüldüğünün ilk işareti oldu. lümü hiçe sayan ve tankın altına yatan vatandaşların görüntülerinin hafızalara kazındığı, İstanbul'da 99 kişinin şehit olduğu o "tarihi gece"de Çengelköy, Vatan Caddesi, Atatürk Havalimanı, Boğaziçi Köprüsü ile Saraçhane başta olmak üzere birçok yerde FETÖ'nün hain darbe girişimine destansı bir karşılık verildi.

Giriş Tarihi: 15.07.2022 12:36 Güncelleme Tarihi: 15.07.2022 12:46
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Darbe girişiminin kilit noktası İstanbul! Kritik geçen 11 saat... İşte Türkiye’nin en uzun gecesinde yaşananlar...

İstanbul, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi askerlerin 15 Temmuz 2016'da düzenlediği, ülke genelinde 251 vatandaşın şehit olduğu darbe girişimi sırasında yaşananların kilit noktası oldu.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi, İstanbul'da destansı bir direnişle akamete uğratıldı.

Türk Silahlı Kuvvetlerine sızmış FETÖ/PDY mensubu 8 binin üzerinde askeri personelin, savaş uçakları da dahil 35 uçağın, 3 geminin, 37 helikopterin, 74'ü tank 246 zırhlı aracın ve 4 bine yakın hafif silahın kullanıldığı kanlı darbe girişiminde örgüt, İstanbul'da en stratejik bölgeleri hedef aldı.

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Darbe girişiminin kilit noktası İstanbul! Kritik geçen 11 saat... İşte Türkiye’nin en uzun gecesinde yaşananlar...

Kuleli Askeri Lisesinde saat 20.00 sıralarında alarm verildi. Hazırlıkların ardından 2 unimog 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne, 2 unimog Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne hareket etti. Bir grup darbeci asker de Kandilli-Beykoz istikametine gitti. Okul önünden yaya olarak geçen bazı vatandaşları darbeci askerler derdest etti. İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın kolluk kuvvetlerine bulundukları noktaları korumaları, darbecilere direnç göstermeleri konusundaki talimatı üzerine Çengelköy Polis Merkezi Amirliğindeki görevli polisler, araçlarıyla karakolun kapısını kapatacak ve yolu kesecek şekilde park etti.

Bir grup asker, Kuleli Askeri Lisesi Komutanlığından hareket ederek saat 22.00 sıralarında, Boğaziçi (15 Temmuz Şehitler Köprüsü) ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinin Anadolu'dan Avrupa'ya gidiş yönünü tek taraflı olarak trafiğe kapattı. Anlam verilemeyen ve şaşkınlık yaratan askeri hareketlilik, televizyon kanallarında haber oldu. Sosyal medyada, Ankara ve İstanbul başta olmak bazı şehirlerde patlama ve silah sesleri duyulduğu haberleri yer aldı. Darbeci askerlerin yönetimindeki uçaklar kent üstünde alçak uçuş yaparak sonik patlamalarla halkı sindirmeye ve dışarı çıkmalarını engellemeye çalıştı.

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Darbe girişiminin kilit noktası İstanbul! Kritik geçen 11 saat... İşte Türkiye’nin en uzun gecesinde yaşananlar...

BAŞBAKAN YILDIRIM: "KALKIŞMA"

Bir televizyon kanalına bağlanan dönemin Başbakanı Binali Yıldırım, saat 23.10 sıralarında olayları "kalkışma" diye niteledi ve Türk ordusu içinde bir grubun darbe girişiminde bulunduğunu duyurdu.

Yıldırım'ın, "Doğrusu bir kalkışma ihtimali üzerinde duruyoruz. Belli ki emir komuta zinciri olmadan asker içindeki bazı kişilerin kanunsuz bir eylemi söz konusu. Ancak vatandaşlarım ve milletim bilsin ki demokrasiye herhangi bir zarar getirecek hiçbir faaliyete izin verilmeyecektir." şeklinde açıklamaları üzerine başta sosyal medya olmak üzere pek çok farklı kesim darbenin ciddiyetine vararak tepki gösterdi. Darbeciler saat 23.25'te sosyal medyaya erişimi engelledi, ancak erişim engeli kısa bir süre sonra kaldırıldı.

İBB ÖNÜNDE HALKA ATEŞ AÇILDI

Darbecilerin Vatan Caddesi'ndeki işgal girişimi başarıya ulaşamayınca polis anonslarla halkı İstanbul Büyükşehir Belediyesi önüne yönlendirdi. Halkın üzerine ateş açan darbeciler, Prof. Dr. İlhan Varank'ın da aralarında bulunduğu 14 kişiyi şehit etti.

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Darbe girişiminin kilit noktası İstanbul! Kritik geçen 11 saat... İşte Türkiye’nin en uzun gecesinde yaşananlar...

BAŞKAN ERDOĞAN VATANDAŞLARI MEYDANLARA ÇAĞIRDI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, saatler 00.24'ü gösterdiğinde CNN Türk kanalına bağlanarak, "Bu gelişme gerçekten Türk Silahlı Kuvvetlerimizin içindeki bir azınlığın, ne yazık ki kalkışma hareketidir ve bu malum yapıya ait paralel yapılanmanın teşvik ettiği üst akıl olarak onların kullandığı bir harekettir." dedi.

Erdoğan yaptığı bu görüntülü konuşma ile milleti darbecilere karşı durmak üzere meydanlara çağırdı. Diyanet İşleri Başkanlığının emriyle camilerden selalar okutuldu.

Çağrının ardından 7'den 70'e İstanbul'un her semtinden vatandaşlar ellerindeki bayraklarla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kısıklı'daki konutunun önüne, Atatürk Havalimanı'na, Büyükşehir Belediyesine, Emniyet Müdürlüğü önüne ve Taksim Meydanı'nın da aralarında bulunduğu meydanlara koştu.

BOĞAZİÇİ KÖPRÜSÜ'NDE 34 KİŞİ ŞEHİT DÜŞTÜ

Erdoğan'ın çağrısı üzerine binlerce kişi Boğaziçi Köprüsü'ne akın etti. Bazı darbeci askerler, saat 01.40'da köprüyü geçmeye çalışan vatandaşların üzerine ateş açtı. Tankın da kullanıldığı saldırılarda aralarında polis memurları Münür Alkan, Kemal Tosun, reklamcı Erol Olçok ile 16 yaşındaki oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un da bulunduğu 34 kişi şehit oldu.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Anadolu Yakası giriş kısmında ise Hasan Kaya açılan ateşe bağlı, İsmail Kefal kafa travması sonucu, Şükrü Bayrakçı ise Ümraniye Çakmak Köprüsü civarında tankla ezilerek şehitlik mertebesine ulaştı. İstanbul'da darbecilerin kontrolündeki savaş uçakları saat 03.20 sularında köprü üzerinde ve çeşitli ilçelerde alçak uçuş yaparken FETÖ'cüler, F-16'lar ile sonik patlamalar gerçekleştirdi.

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Darbe girişiminin kilit noktası İstanbul! Kritik geçen 11 saat... İşte Türkiye’nin en uzun gecesinde yaşananlar...

"POLİSLER" HEDEFTE

Darbecilerin polise yönelik ilk hedef noktası Bayrampaşa'daki Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü oldu. Askerlerin, 'teslim olun' çağrısına polis direndi. Gece yarısından sonra vatandaşlar polise destek için buradaydı. Darbeciler püskürtüldü ancak Ümit Yolcu şehit oldu, 16 kişi yaralandı.

4. SINIF EMNİYET MÜDÜRÜ AYNACI, TANKIN İÇİNDE YAKALANDI

Vatan Emniyet Müdürlüğü önüne ulaşan darbeci askerler, polisin ve halkın direnişi karşısında başarılı olamadı. Darbeci askerlerce hava desteği istenmesi üzerine gelen helikopter, eski lunapark olarak adlandırılan noktaya inmek istedi. Polisin yerden atışla karşılık vermesi üzerine helikopter Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinin arkasındaki okulun bahçesine indi. Vatandaşların tepki göstermesi üzerine buradan da kalkmak zorunda kalan helikopter, Topkule Kışlası'na döndü. Darbeci askerler, zırhlı araçları çevreleyen vatandaşların da sayesinde polis tarafından gözaltına alındı. Tanklardan birinin içinden vatandaşlarca çıkarılan ve darbeci askerlerle birlikte hareket ettiği anlaşılan 4. Sınıf Emniyet Müdürü Mithat Aynacı da yakalandı.

Vatan Caddesi'nde AK Parti Fatih İlçe Başkanlığı önünde meydana gelen olaylarda Mehmet Güder şehit oldu.