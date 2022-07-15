Darbe girişiminin kilit noktası İstanbul! Kritik geçen 11 saat... İşte Türkiye’nin en uzun gecesinde yaşananlar...

BAŞKAN ERDOĞAN VATANDAŞLARI MEYDANLARA ÇAĞIRDI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, saatler 00.24'ü gösterdiğinde CNN Türk kanalına bağlanarak, "Bu gelişme gerçekten Türk Silahlı Kuvvetlerimizin içindeki bir azınlığın, ne yazık ki kalkışma hareketidir ve bu malum yapıya ait paralel yapılanmanın teşvik ettiği üst akıl olarak onların kullandığı bir harekettir." dedi.

Erdoğan yaptığı bu görüntülü konuşma ile milleti darbecilere karşı durmak üzere meydanlara çağırdı. Diyanet İşleri Başkanlığının emriyle camilerden selalar okutuldu.

Çağrının ardından 7'den 70'e İstanbul'un her semtinden vatandaşlar ellerindeki bayraklarla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kısıklı'daki konutunun önüne, Atatürk Havalimanı'na, Büyükşehir Belediyesine, Emniyet Müdürlüğü önüne ve Taksim Meydanı'nın da aralarında bulunduğu meydanlara koştu.

BOĞAZİÇİ KÖPRÜSÜ'NDE 34 KİŞİ ŞEHİT DÜŞTÜ

Erdoğan'ın çağrısı üzerine binlerce kişi Boğaziçi Köprüsü'ne akın etti. Bazı darbeci askerler, saat 01.40'da köprüyü geçmeye çalışan vatandaşların üzerine ateş açtı. Tankın da kullanıldığı saldırılarda aralarında polis memurları Münür Alkan, Kemal Tosun, reklamcı Erol Olçok ile 16 yaşındaki oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un da bulunduğu 34 kişi şehit oldu.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Anadolu Yakası giriş kısmında ise Hasan Kaya açılan ateşe bağlı, İsmail Kefal kafa travması sonucu, Şükrü Bayrakçı ise Ümraniye Çakmak Köprüsü civarında tankla ezilerek şehitlik mertebesine ulaştı. İstanbul'da darbecilerin kontrolündeki savaş uçakları saat 03.20 sularında köprü üzerinde ve çeşitli ilçelerde alçak uçuş yaparken FETÖ'cüler, F-16'lar ile sonik patlamalar gerçekleştirdi.