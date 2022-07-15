15 Temmuz 2022, Cuma
Darbe girişiminin kilit noktası İstanbul! Kritik geçen 11 saat... İşte Türkiye'nin en uzun gecesinde yaşananlar...
İstanbul, o dönemki ismiyle Boğaziçi Köprüsü'nün askerler tarafından trafiğe kapatıldığı 15 Temmuz akşamından sabahın ilk saatlerine kadar hareketli, gergin, vatandaşı hedef alan silahların, tankların karşısında geçirirken güneş doğduğunda köprüde teslim alınan askerler, darbenin püskürtüldüğünün ilk işareti oldu. lümü hiçe sayan ve tankın altına yatan vatandaşların görüntülerinin hafızalara kazındığı, İstanbul'da 99 kişinin şehit olduğu o "tarihi gece"de Çengelköy, Vatan Caddesi, Atatürk Havalimanı, Boğaziçi Köprüsü ile Saraçhane başta olmak üzere birçok yerde FETÖ'nün hain darbe girişimine destansı bir karşılık verildi.
Giriş Tarihi: 15.07.2022 12:36 Güncelleme Tarihi: 15.07.2022 12:46
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