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Başkan Erdoğan'dan Aliyev'e tarihi "Zafer Günü" mektubu: "Güney Kafkasya artık çatışma değil, iş birliği ve kalkınma bölgesidir"
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Başkan Erdoğan'dan Aliyev'e tarihi "Zafer Günü" mektubu: "Güney Kafkasya artık çatışma değil, iş birliği ve kalkınma bölgesidir"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın 8 Kasım Zafer Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e tebrik mektubu gönderdi. Yarın gerçekleştirilecek tarihi Bakü ziyareti öncesinde kaleme aldığı mektupta Türkiye ile Azerbaycan arasındaki sarsılmaz kardeşlik bağlarına dikkat çeken Başkan Erdoğan, Karabağ zaferinin tüm Türk dünyasının ortak gururu olduğunu vurguladı. Güney Kafkasya'nın artık bir istikrarsızlık alanı olmaktan çıktığını belirten Erdoğan'ın tarihi mesajlarının detaylarını A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu aktardı.

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