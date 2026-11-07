Emir Sarıgül'den bomba itiraflar! Özgür Özel'e atkı kutusunda 100 bin dolar skandalında 3'üncü ifade depremi: "Belgeleri savcılığa sunacağım"

Sarıgül ailesinin mal varlığı ve kara para aklama soruşturması kapsamında ev hapsi şartıyla tahliye edilen Emir Sarıgül’ün üçüncü kez savcılığa ifade verdiği ortaya çıktı. Muhalefet kulislerini sarsan rüşvet ve para iddialarında tansiyon yükselirken; Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel’e atkı kutusu içerisinde 100 bin dolar teslim edildiği iddialarının perde arkasını A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır canlı yayında anlattı. Sarıgül, Özel’in inkâr stratejisini kredi kartı ekstreleri ve belgelerle çökerteceğini açıkladı.