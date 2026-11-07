Bakan Kurum'dan COP31'de dünyaya tarihi çağrı: "İklim adaleti geleceğin adaletidir"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum, Antalya'da düzenlenen COP31 Gönüllüler Buluşması'nda kritik açıklamalarda bulundu. Dünyanın 145 farklı ülkesinden 45 bini aşkın gencin başvurduğu tarihi organizasyonun felsefesini "Diyalog, Uzlaşı ve Aksiyon" olarak ilan eden Bakan Kurum; Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Dünya 5'ten büyüktür" vizyonunu iklim diplomasisinde savunacaklarını vurgulayarak, iklim krizinde sorumluluğu olmayan toplumların mağdur edildiği düzenin sürdürülemez olduğunu ve iklim adaletinin geleceğin adaleti olduğunu belirtti.