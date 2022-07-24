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Ayasofya Camii iki yıl önce ibadete açıldı

A Haber
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Giriş: 24.07.2022 11:51
Bugün, Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nin yeniden doğduğu kutlu bir gün. Tam 2 yıl önce 86 yıllık hasret son buldu. Ayasofya Camii, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tarihi imzasıyla cuma namazı ile beraber yeniden ibadete açıldı.  İlahiyatçı Prof. Dr. Süleyman Berk, A Haber'de konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
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