Ayasofya Camii iki yıl önce ibadete açıldı

Bugün, Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nin yeniden doğduğu kutlu bir gün. Tam 2 yıl önce 86 yıllık hasret son buldu. Ayasofya Camii, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tarihi imzasıyla cuma namazı ile beraber yeniden ibadete açıldı. İlahiyatçı Prof. Dr. Süleyman Berk, A Haber'de konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

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