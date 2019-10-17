17 Ekim 2019, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
17.10.2019

Ayakları birbirine dolanınca yakalandı! O anlar kamerada |Video

Düzce'de uygulama yapan polisleri görünce kaçmaya başlayan kişi, ayakları birbirine dolanıp düşünce yakalandı. Cezaevinden yeni çıktığı öğrenilen Sinan D.'nin üzerinden 2 gram eroin ile 2 gram esrar çıktı. Sinan D.'nin yakalanma anı kameralara yansıdı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri okulların giriş ve çıkış saatlerinde okul önlerindeki okulla ilgisi olmayan şahıslara yönelik uygulama başlattı. Cedidiye Mahallesi'nde bulunan Adnan Menderes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde uygulama yapan polis ekipleri, okul önüne giden bir kişiyi durdurmaya çalıştı.

POLİS 'DUR' İHTARINA UYMADI

Polislerin 'dur' ihtarına uymayan kişi kaçmaya başladı. Yaklaşık 300 metre süren kovalamaca sonunda ayakları birbirine dolanan kişi yere düştü. Yakalanan Sinan D.'nin cezaevinden yeni çıktığı anlaşıldı. Sinan D.' nin üzerinde yapılan aramada 2 gram esrar ile 2 gram eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan Sinan D., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak suçundan adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Esra Erol'dan 'Barış Pınarı' mesajı
Esra Erol'dan 'Barış Pınarı' mesajı
Esra Erol'da 16 Ekim Çarşamba kesintisiz izle
Esra Erol'da 16 Ekim Çarşamba kesintisiz izle
Kaldırımda otururken kurşunların hedefi oldu
Kaldırımda otururken kurşunların hedefi oldu
Antalya’da şoke eden olay!
Antalya’da şoke eden olay!
Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Denizli’de korkunç kaza!
Denizli’de korkunç kaza!
ABD'li sanatçıdan 'Barış Pınarı'na destek
ABD'li sanatçıdan 'Barış Pınarı'na destek
Hatay’da bomba paniği
Hatay’da bomba paniği
Polis uyardı, aracında kamera bulunmayan taksiciler dikkat
Polis uyardı, aracında kamera bulunmayan taksiciler dikkat
İstanbul'da korkutan yangın!
İstanbul'da korkutan yangın!
İnanılır gibi değil! Rakiplerine bakın ne yaptı
İnanılır gibi değil! Rakiplerine bakın ne yaptı
Müge Anlı 16 Ekim Çarşamba tek parça izle
Müge Anlı 16 Ekim Çarşamba tek parça izle
Daha Fazla Video Göster