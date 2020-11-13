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Avukat listeyi okuyunca neye uğradığını şaşırdı! Çizgi film karakterleri mahkemeye ifade vermeye çağrıldı

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Giriş: 13.11.2020 09:07
Güncelleme:13.11.2020 09:18
Son dakika haberi... İngiltere'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Duruşma için hazırlık yapan avukat davalı listesini okuyunca şaşkında döndü. Listede Bugsy Bunny, Donald Duck ve Mickey Mouse gibi çizgi film kahramanlarının ismini gören avukat sıra dışı olayı sosyal medya hesabından paylaştı.

Son dakika haberi... İngiltere'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Duruşma için hazırlık yapan avukat davalı listesini okuyunca şaşkında döndü. Listede Bugsy Bunny, Donald Duck ve Mickey Mouse gibi çizgi film kahramanlarının ismini gören avukat sıra dışı olayı sosyal medya hesabından paylaştı.

Davalı listesini okuyan avukat neye uğradığını şaşırdı! Çizgi film karakterleri mahkemeye çağrıldı DAVALI LİSTESİNİ OKUYAN AVUKAT NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI! ÇİZGİ FİLM KARAKTERLERİ MAHKEMEYE ÇAĞRILDI

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