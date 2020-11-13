Avukat listeyi okuyunca neye uğradığını şaşırdı! Çizgi film karakterleri mahkemeye ifade vermeye çağrıldı

Son dakika haberi... İngiltere'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Duruşma için hazırlık yapan avukat davalı listesini okuyunca şaşkında döndü. Listede Bugsy Bunny, Donald Duck ve Mickey Mouse gibi çizgi film kahramanlarının ismini gören avukat sıra dışı olayı sosyal medya hesabından paylaştı.

Son dakika haberi... İngiltere'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Duruşma için hazırlık yapan avukat davalı listesini okuyunca şaşkında döndü. Listede Bugsy Bunny, Donald Duck ve Mickey Mouse gibi çizgi film kahramanlarının ismini gören avukat sıra dışı olayı sosyal medya hesabından paylaştı.