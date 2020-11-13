Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));AdDev.GetAllBidResponses();y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
13 Kasım 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Davalı listesini okuyan avukat neye uğradığını şaşırdı! Çizgi film karakterleri mahkemeye çağrıldı Davalı listesini okuyan avukat neye uğradığını şaşırdı! Çizgi film karakterleri mahkemeye çağrıldı
Son dakika haberi... İngiltere'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Duruşma için hazırlık yapan avukat davalı listesini okuyunca şaşkında döndü. Listede Bugsy Bunny, Donald Duck ve Mickey Mouse gibi çizgi film kahramanlarının ismini gören avukat sıra dışı olayı sosyal medya hesabından paylaştı.
Giriş Tarihi: 13.11.2020 08:59 Güncelleme Tarihi: 13.11.2020 09:19 Mickey Mouse, Donald Duck ve Bugs Bunny gibi birçok ünlü çizgi film kahramanı ifade vermek üzere mahkemeye çağırıldı. GALERİ DEVAM EDİYOR AVUKAT GÖRÜNCE ŞOK YAŞADI
İngiltere'de
Leisha Bond isimli bir avukat bir duruşmaya ait davalı listesini okuyunca neye uğradığını şaşırdı. Listede ünlü çizgi film karakterlerinin isimlerini gören avukat adeta şok yaşadı. İŞTE SON GÜNÜ MÜ?
İngiliz avukat sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda yaşadığı şaşkınlığı gizleyemedi. Listelerin resmini paylaşan avukat paylaşımında
"Birisinin işte son günü mü?" ifadelerine yer verdi.
Olayın hızla yayılmasıyla beraber listeyi hazırlayan mahkemeden yanıt gecikmedi.
"SİSTEM HATASI" DİYEREK ÖZÜR DİLEDİ
Hatadan dolayı özür dileyen kurumdan söz konusu isimlerin yeni sistemi denemek adına yazıldığı ancak sonrasında silmeyi unuttukları açıklaması geldi.
HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN