Göçmen kuşların uğrak noktası olan Avlan Gölü kurudu. Oksijen seviyesi düşmesi nedeniyle gölde yaşayan binlerce balık da telef oldu. A Haber muhabiri Hakan Gürkan detayları aktardı.

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