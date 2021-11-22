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Avcılar’daki aile faciasının detayları ortaya çıktı: “Hem beni hem oğlumu öldürecekti”
Olay, Denizköşkler Mahallesi Üner Sokak'taki beş katlı bir binanın çatı katında meydana geldi. Alkollü olduğu öne sürülen, Hasan Akay eve geldiğinde daha öncede defalarca kıskançlık krizi yüzünden tartışma yaşadığı eşiyle tartışmaya başladı. İddiaya göre eşine; "sen beni aldatıyorsun, sende o potansiyel var" dediği ve bunun üzerine ikili arasında tartışma alevlendi. Hasan Akay iddiaya göre evdeki tineri yatak odasından salona kadar döktü ardından evi ateşe verdi.
ÇOCUĞU VE KARISI EVDEYKEN TİNER DÖKÜP ATEŞE VERDİ
Çocuğu ve karısı içerideyken evi ateşe veren adam eline aldığı silahla karısının üzerine yürüdü ve seni nerenden vurayım dedi. Yıllarca kocasından şiddet gören ve engelli çocuğu için aile birliği bozulmasın diye bu duruma katlanan Merve Akay o gün kocasına ilk kez karşı geldi ve silahı elinden almak için hamle yaptı. İkili arasında yaşanan boğuşma sırasında silah birden ateş aldı ve Hasan Akay olay yerinde hayatını kaybetti.