Avcılar’daki aile faciasının detayları ortaya çıktı: “Hem beni hem oğlumu öldürecekti”

İstanbul Avcılar’da bir evde çıkan yangın ihbarı üzerine giden ekipler evde silahla vurulmuş halde 37 yaşındaki Hasan Akay’ın cesedini buldu. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri Akay’ın eşi Merve Betül Akay’ı gözaltına aldı. Gözaltına alınan kadın eşinin olay günü eve tiner döküp evi yaktığını silahı alıp kendisini ve oğlunu öldürmeye çalıştığını söyledi. Yıllarca eşinden şiddet gördüğünü aktaran Akay;” Alkollüydü, seni nerenden vurayım diye üzerime yürüdü. İlk kez şiddete karşılık verdim boğuşma oldu silah patladı. Oğlumu alıp balkona çıktım komşular bizi kurtardı” dediği öne sürüldü.

Olay, Denizköşkler Mahallesi Üner Sokak'taki beş katlı bir binanın çatı katında meydana geldi. Alkollü olduğu öne sürülen, Hasan Akay eve geldiğinde daha öncede defalarca kıskançlık krizi yüzünden tartışma yaşadığı eşiyle tartışmaya başladı. İddiaya göre eşine; "sen beni aldatıyorsun, sende o potansiyel var" dediği ve bunun üzerine ikili arasında tartışma alevlendi. Hasan Akay iddiaya göre evdeki tineri yatak odasından salona kadar döktü ardından evi ateşe verdi.

ÇOCUĞU VE KARISI EVDEYKEN TİNER DÖKÜP ATEŞE VERDİ

Çocuğu ve karısı içerideyken evi ateşe veren adam eline aldığı silahla karısının üzerine yürüdü ve seni nerenden vurayım dedi. Yıllarca kocasından şiddet gören ve engelli çocuğu için aile birliği bozulmasın diye bu duruma katlanan Merve Akay o gün kocasına ilk kez karşı geldi ve silahı elinden almak için hamle yaptı. İkili arasında yaşanan boğuşma sırasında silah birden ateş aldı ve Hasan Akay olay yerinde hayatını kaybetti.