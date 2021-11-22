22 Kasım 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Avcılar’daki aile faciasının detayları ortaya çıktı: “Hem beni hem oğlumu öldürecekti”

Avcılar’daki aile faciasının detayları ortaya çıktı: “Hem beni hem oğlumu öldürecekti”

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.11.2021 14:48
İstanbul Avcılar’da bir evde çıkan yangın ihbarı üzerine giden ekipler evde silahla vurulmuş halde 37 yaşındaki Hasan Akay’ın cesedini buldu. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri Akay’ın eşi Merve Betül Akay’ı gözaltına aldı. Gözaltına alınan kadın eşinin olay günü eve tiner döküp evi yaktığını silahı alıp kendisini ve oğlunu öldürmeye çalıştığını söyledi. Yıllarca eşinden şiddet gördüğünü aktaran Akay;” Alkollüydü, seni nerenden vurayım diye üzerime yürüdü. İlk kez şiddete karşılık verdim boğuşma oldu silah patladı. Oğlumu alıp balkona çıktım komşular bizi kurtardı” dediği öne sürüldü.

Olay, Denizköşkler Mahallesi Üner Sokak'taki beş katlı bir binanın çatı katında meydana geldi. Alkollü olduğu öne sürülen, Hasan Akay eve geldiğinde daha öncede defalarca kıskançlık krizi yüzünden tartışma yaşadığı eşiyle tartışmaya başladı. İddiaya göre eşine; "sen beni aldatıyorsun, sende o potansiyel var" dediği ve bunun üzerine ikili arasında tartışma alevlendi. Hasan Akay iddiaya göre evdeki tineri yatak odasından salona kadar döktü ardından evi ateşe verdi.

ÇOCUĞU VE KARISI EVDEYKEN TİNER DÖKÜP ATEŞE VERDİ

Çocuğu ve karısı içerideyken evi ateşe veren adam eline aldığı silahla karısının üzerine yürüdü ve seni nerenden vurayım dedi. Yıllarca kocasından şiddet gören ve engelli çocuğu için aile birliği bozulmasın diye bu duruma katlanan Merve Akay o gün kocasına ilk kez karşı geldi ve silahı elinden almak için hamle yaptı. İkili arasında yaşanan boğuşma sırasında silah birden ateş aldı ve Hasan Akay olay yerinde hayatını kaybetti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kocasını öldüren kadın: “Tiner döktü evi ateşe verdi, bana silah çekti”
Kocasını öldüren kadın: “Tiner döktü evi ateşe verdi, bana silah çekti”
Volkanik dağın patlama ihtimali var mı?
Volkanik dağın patlama ihtimali var mı?
3 gün boyunca aranan horoz bulundu
3 gün boyunca aranan horoz bulundu
Bakan Soylu’dan CHP’li Özkoç’a çok sert tepki!
Bakan Soylu'dan CHP'li Özkoç'a çok sert tepki!
Uludağ’ın eteklerinde dehşet!
Uludağ'ın eteklerinde dehşet!
Hesap ödemeyen müşteriyi sokak ortasında böyle dövdü
Hesap ödemeyen müşteriyi sokak ortasında böyle dövdü
Yeni PCR tanı kiti yolda
Yeni PCR tanı kiti yolda
Pendik’te gençlerin ’muştalı’ dehşeti
Pendik’te gençlerin 'muştalı' dehşeti
Erzurum’da 4,7 büyüklüğünde deprem
Erzurum’da 4,7 büyüklüğünde deprem
Fırçayla durdurmak istediği dana hastanelik etti
Fırçayla durdurmak istediği dana hastanelik etti
Ağrı kesici diye AirPod yuttu
Ağrı kesici diye AirPod yuttu
Korkunç görüntü! Vatandaş isyan etti
Korkunç görüntü! Vatandaş isyan etti
Daha Fazla Video Göster