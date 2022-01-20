20 Ocak 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Avcılar'da sokaktaki Pitbull'dan korkup otomobilin üstüne çıktı

Avcılar'da sokaktaki Pitbull'dan korkup otomobilin üstüne çıktı

DHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.01.2022 15:41
Avcılar'da sokakta sahipsiz dolaşan Pitbull, yoldan geçenlere korku dolu dakikalar yaşattı. Köpeğin kovaladığı bir kişi, otomobilin üzerine çıktı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Cihangir Mahallesi'nde akşam 21.30 sıralarında bir mahalle sakini evinin camından, başıboş Pitbull cinsi köpeğin yoldan geçenleri kovaladığını görünce o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti. Yasaklı türlerden olan Pitbull, yoldan geçenlere ve motosikletli kuryelere havlayarak peşlerinden koştu. Pitbull'un kovaladığı bir kişi panikleyerek park halindeki otomobilin üzerine çıktı. Köpek bir süre de otomobilin etrafında dolaştıktan sonra uzaklaştı. Ardından otomobilin üstünden inen kişi koşarak evine gitti. Avcılar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, mahallede başıboş dolaşan köpekleri bulup yakalamak için çalışma başlattı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Gaziosmanpaşa’da faciadan dönüldü
Gaziosmanpaşa'da faciadan dönüldü
Ağaç dallarıyla kemençe performansı!
Ağaç dallarıyla kemençe performansı!
Kartal’da hemşireye silahlı saldırı
Kartal'da hemşireye silahlı saldırı
Sokaktaki Pitbull’dan korkup otomobilin üstüne çıktı
Sokaktaki Pitbull'dan korkup otomobilin üstüne çıktı
Müge Anlı’nın hastalığı nedir?
Müge Anlı'nın hastalığı nedir?
Mucize kurtuluş kamerada
Mucize kurtuluş kamerada
İstanbul’da köpeğe taş attın kavgası!
İstanbul'da köpeğe taş attın kavgası!
Çaldıkları paralarla eğlendiler, içki ile ellerini yıkadılar
Çaldıkları paralarla eğlendiler, içki ile ellerini yıkadılar
Dev piton gösteride sahibini boğarak öldürdü!
Dev piton gösteride sahibini boğarak öldürdü!
İşte Omicron varyantıyla ilgili en çok merak edilenler
İşte Omicron varyantıyla ilgili en çok merak edilenler
Dikkatsizliğinin bedeli ağır oldu!
Dikkatsizliğinin bedeli ağır oldu!
Tek yumrukta öldürüyordu!
Tek yumrukta öldürüyordu!
Daha Fazla Video Göster