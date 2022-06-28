28 Haziran 2022, Salı
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Avcılar'da kayaların dibinde göründü!
İstanbul’da sahilde 25 yaşında genç bir kadın cesedi bulundu. Olay yerinin yakınlarında ise kadına ait olduğu düşünülen çanta ve ayakkabı olduğu görüldü. Cesedin önceden kayıp ilanı verilen Ebru Yaşa’a ait olduğu değerlendirildi.