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Avcılar'da kayaların dibinde göründü!

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Giriş: 28.06.2022 16:09
İstanbul’da sahilde 25 yaşında genç bir kadın cesedi bulundu. Olay yerinin yakınlarında ise kadına ait olduğu düşünülen çanta ve ayakkabı olduğu görüldü. Cesedin önceden kayıp ilanı verilen Ebru Yaşa’a ait olduğu değerlendirildi.
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