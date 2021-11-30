Avcılar’da Ambarlı Limanı’nda konteyner gemisinin kıyıya oturma anı kamerada

Avcılar’da Ambarlı Limanı'nda şiddetli lodos nedeniyle sürüklenen yük gemisi iskeleye çarptı. Beylikdüzü’nde ise bir konteyner gemisi karaya oturdu. O anların görüntüsü ortaya çıktı. Görüntü çekenlerin bu sırada büyük panik yaşadığı görülüyor.

Kıyı Emniyeti'nden yapılan açıklamada, "KEGM-6 botumuz Marport Limanı içerisinde baş taraftan karaya oturan Liberya bayraklı 270 m. boyundaki MSC ALICANTE isimli konteyner gemisinin yanında olup Kurtarma-8, Kurtarma-11 ve dalgıç ekiplerimiz ivedilikle olay mahaline yönlendirildi." denilmişti.