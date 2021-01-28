28 Ocak 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Atları ısıtmak isterken yangın çıkardı! 385 bin TL zarar etti

Atları ısıtmak isterken yangın çıkardı! 385 bin TL zarar etti

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.01.2021 15:31
Güncelleme:28.01.2021 15:41
Soğuk havaların hüküm sürdüğü Van'da at ve yavrusunu ısıtmak için yakılan ateşten çıkan yangın sonucu 385 bin TL’lik maddi hasar meydana geldi. Yangında traktör, römork, traktör kepçesi, ot biçer makinesi, briket imalat makinesi yanarak kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgilere göre yangın, dün akşam saatlerinde Erciş ilçesinde ikamet eden Ferhat Göçmüş'e ait ahır, tandır ve garajda meydana geldi. Ahırdaki at ve yavrusunun ısınması için tenekede yakılan ateşten çıktığı tahmin edilen yangına Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri müdahale etti.

Akşam saatlerinde başlayan müdahale, sabah 04.00'te yapılan soğutma çalışmasıyla tamamlandı. Yangında traktör, römork, traktör kepçesi, ot biçer makinesi, briket imalat makinesi yanarak kullanılamaz hale gelirken, bir at ve 30'a yakın kümes hayvanı da telef oldu. Tahmini zararın 385 bin TL olduğu yangının söndürülmesi için Erciş ve Van Büyükşehir belediyeleri de iş makineleriyle destek verdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Atları ısıtmak 385 bin TL’ye mal oldu
Atları ısıtmak 385 bin TL’ye mal oldu
Lezzetli dönerin sırrı ne?
Lezzetli dönerin sırrı ne?
Bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Dünden bugüne sosyal devletçilik
Dünden bugüne sosyal devletçilik
Ferdi Özbeğen’in anısına! Son röportajını Savaş Ay ile yapmıştı
Ferdi Özbeğen’in anısına! Son röportajını Savaş Ay ile yapmıştı
Kaçak medikal ürün satışına baskın
Kaçak medikal ürün satışına baskın
Kentsel dönüşümde İstanbul hedefi
Kentsel dönüşümde İstanbul hedefi
Cesedi çuval içinde bulundu
Cesedi çuval içinde bulundu
Konya'da yangın: 1 ölü
Konya'da yangın: 1 ölü
Esenyurt'ta isyan ettiren koku! Karanlığı fırsat bilip...
Esenyurt'ta isyan ettiren koku! Karanlığı fırsat bilip...
Fillerin kar keyfi
Fillerin kar keyfi
Tarladan markete fiyat uçurumu
Tarladan markete fiyat uçurumu
Daha Fazla Video Göster