11 Ekim 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Atıl durumdaki TIR dorsesi ‘Mobil Arama Kurtarma' aracına dönüştürüldü
Atıl durumdaki TIR dorsesi ‘Mobil Arama Kurtarma’ aracına dönüştürüldü

Atıl durumdaki TIR dorsesi ‘Mobil Arama Kurtarma' aracına dönüştürüldü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.10.2025 12:00
Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, bölgede yaşanan doğal afetlerden dolayı, atıl durumda bulunan TIR dorsesini, yenileyerek ‘Mobil Arama Kurtarma' aracına dönüştürdü.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Atıl durumdaki TIR dorsesi ‘Mobil Arama Kurtarma’ aracına dönüştürüldü
Çifte cinayet at nalı sayesinde çözüldü
Çifte cinayet at nalı sayesinde çözüldü
El bombalı saldırıda azmettiriciler yakalandı
El bombalı saldırıda azmettiriciler yakalandı
Yatak odasında çıkan yangın korkuttu!
Yatak odasında çıkan yangın korkuttu!
Kayınço dayağı kamerada!
Kayınço dayağı kamerada!
Atıl TIR dorsesi MAK aracına dönüştürüldü
Atıl TIR dorsesi MAK aracına dönüştürüldü
Trambüsle yolların tozunu attırıyor
Trambüsle yolların tozunu attırıyor
Dronlu Muhtar mahalleyi her an izliyor!
Dronlu Muhtar mahalleyi her an izliyor!
Afet bilinci küçük yaşta kazandırılıyor
Afet bilinci küçük yaşta kazandırılıyor
Çocukların korunmasına yönelik huzur uygulaması
Çocukların korunmasına yönelik huzur uygulaması
Üzüm pekmezli pestil mesaisi başladı
Üzüm pekmezli pestil mesaisi başladı
Adana’da sahte tapu vurgunu!
Adana'da sahte tapu vurgunu!
19 bin kullanımlık sentetik uyuşturucu yakalandı
19 bin kullanımlık sentetik uyuşturucu yakalandı
Daha Fazla Video Göster