10 Mayıs 2023, Çarşamba
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Asrın felaketinin vurduğu Hatay’da köy evleri hızla yükseliyor! Çalışmalar drone ile böyle görüntülendi
6 Şubat tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6’lık 2 büyük deprem 11 ilde yıkıma neden oldu. Asrın felaketinde büyük yıkıma uğrayan Hatay’da, kırsal mahallelerde yapımına başlanan köy evlerinin temelleri yükseliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Hatay İli 5’inci Etap Kırsalı 500 Deprem Konutu projesi çerçevesinde yapımına başlanan evlerdeki çalışmalar drone ile de görüntülendi.