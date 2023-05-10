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Asrın felaketinin vurduğu Hatay’da köy evleri hızla yükseliyor! Çalışmalar drone ile böyle görüntülendi

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Giriş: 10.05.2023 12:22
6 Şubat tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6’lık 2 büyük deprem 11 ilde yıkıma neden oldu. Asrın felaketinde büyük yıkıma uğrayan Hatay’da, kırsal mahallelerde yapımına başlanan köy evlerinin temelleri yükseliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Hatay İli 5’inci Etap Kırsalı 500 Deprem Konutu projesi çerçevesinde yapımına başlanan evlerdeki çalışmalar drone ile de görüntülendi.
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