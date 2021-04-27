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Asos Antik Limanı afet bölgesi ilan edildi. Turistik tesisler kapatıldı.

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.04.2021 13:54
Güncelleme:27.04.2021 14:54
Afet bölgesi' ilan edilen Çanakkale'deki Assos Antik Limanı'nda turistik tesisler kapatıldı Ayrıntıları A Haber muhabiri Vedat Sezer aktarıyor. Tarihi M.Ö. 2000'e uzanan Assos Antik Limanı, Athena Tapınağı, amfitiyatro ile tarihi cami, köprü, kale, taş evler, oteller ve restoranlar ile her yıl turistik ziyaretçilerine kapılarını açıyordu. Assos Antik Liman'a inen yolun sol kısmındaki yamaçta yer alan kayalar ve taş parçaları, depremler ve doğa koşullarının etkisiyle düşmeye başladı.
Asos Antik Limanı afet bölgesi ilan edildi
Asos Antik Limanı afet bölgesi ilan edildi
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