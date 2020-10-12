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Asmadan gelen sese bakınca neye uğradığını şaşırdı! Bakın kim suçüstü yakalandı?

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Giriş: 12.10.2020 12:35
Güncelleme:12.10.2020 12:45
Manisa'da her gün üzümlerinin azaldığını fark eden vatandaş asmadan gelen sese baktığında neye uğradığını şaşırdı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken bakın suçüstü yapılan kim çıktı?

Manisa'da her gün üzümlerinin azaldığını fark eden vatandaş asmadan gelen sese baktığında neye uğradığını şaşırdı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken bakın suçüstü yapılan kim çıktı?

Son dakika: Asmadan gelen sese bakınca neye uğradığını şaşırdı! Bakın kim suçüstü yakalandı? SON DAKİKA: ASMADAN GELEN SESE BAKINCA NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI! BAKIN KİM SUÇÜSTÜ YAKALANDI?

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