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Asmadan gelen sese bakınca neye uğradığını şaşırdı! Bakın kim suçüstü yakalandı?
Manisa'da her gün üzümlerinin azaldığını fark eden vatandaş asmadan gelen sese baktığında neye uğradığını şaşırdı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken bakın suçüstü yapılan kim çıktı?
Manisa'da her gün üzümlerinin azaldığını fark eden vatandaş asmadan gelen sese baktığında neye uğradığını şaşırdı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken bakın suçüstü yapılan kim çıktı?