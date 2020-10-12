Asmadan gelen sese bakınca neye uğradığını şaşırdı! Bakın kim suçüstü yakalandı?

Manisa'da her gün üzümlerinin azaldığını fark eden vatandaş asmadan gelen sese baktığında neye uğradığını şaşırdı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken bakın suçüstü yapılan kim çıktı?

Manisa'da her gün üzümlerinin azaldığını fark eden vatandaş asmadan gelen sese baktığında neye uğradığını şaşırdı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken bakın suçüstü yapılan kim çıktı?