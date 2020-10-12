"EVİMİZİN SİNCABI OLDU"

Üzümlerinin sürekli azalmasına uzun zamandır bir anlam veremediğini kaydeden Çof, "Evimin bahçesindeki çardağa doladığım parmak üzüm asmamdaki üzümler her gün azalıyordu. Bizden kimse yemiyordu. Evim ve bakkal dükkanım yan yana. Dışarıdan birisinin de gelip yemesine imkan yoktu. Bir gün bahçede kahvaltı yaparken asmadan gelen sese doğru gittiğimde gördüğüme inanamadım. Bir sincap bizim yemeye kıyamadığımız üzümleri afiyetle yiyordu. Ben de o anları cep telefonuyla kaydettim. Daha önceden de cevizlerimize dadanmıştı ama ilk kez üzümlerimizi yediğine tanıklık ettik. Artık o bizim evin sincabı" dedi.

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