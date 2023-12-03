Aşırı şeker tüketimi tehlike saçıyor! Doğru şeker tüketimi nasıl olmalı?

Aşırı şeker tüketimi yalnızca diyabetliler için değil her yaş grubu için risk oluşturuyor. Kontrolsüz tüketilen şeker, kanser, kalp rahatsızlıkları ve obezite gibi hastalıklara yol açabiliyor.

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