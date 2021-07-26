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Aşılamanın az olduğu yerlerde vakalar arttı! Aşısızların pandemisi mi yayılıyor?

A Haber
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Giriş: 26.07.2021 15:46
Güncelleme:26.07.2021 15:50
Aşı sırası geldiği halde henüz aşı yaptırmayan yaklaşık 23 milyon kişi var. Peki vakaların arttığı Güneydoğu'da aşılamadaki son durum ne? Aşısızların pandemisi mi yayılıyor? Diyarbakır'dan son gelişmeleri A Haber muhabiri Sinan Yılmaz’ın konuğu olan Dicle Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Akdağ değerlendirdi.
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