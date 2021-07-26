Aşılamanın az olduğu yerlerde vakalar arttı! Aşısızların pandemisi mi yayılıyor?

Aşı sırası geldiği halde henüz aşı yaptırmayan yaklaşık 23 milyon kişi var. Peki vakaların arttığı Güneydoğu'da aşılamadaki son durum ne? Aşısızların pandemisi mi yayılıyor? Diyarbakır'dan son gelişmeleri A Haber muhabiri Sinan Yılmaz’ın konuğu olan Dicle Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Akdağ değerlendirdi.

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