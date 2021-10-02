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Arnavutköy’de sabun hırsızı kadın güvenlik kamerasına yakalandı

İHA
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Giriş: 02.10.2021 12:37
Güncelleme:02.10.2021 12:38
Arnavutköy’deki yaşlı bir kadın, bir marketin önündeki deterjan ve sabunları çaldı. Hırsızın mesken tuttuğu market önündeki bidon dolusu sabunları çaldığı o anlar böyle görüntülendi. Arnavutköy Merkez Mahallesi Selvili Sokak'taki bir marketin önünde dizili şekilde bulunan deterjanlar yaşlı kadın hırsızın hedefi oldu. Tezgaha yaklaşan kadın hırsız, orada bulunan bidon dolusu sabunu çaldı. 10 gün sonra yine aynı markete gelen hırsız, tezgahın üzerindeki sabunu alıp götürdü. Hırsızlık sırasında güvenlik kamerası da kayıttaydı. Görüntülerde hırsızın farklı günlerde dükkanın önüne yanaşarak sabun dolu bidonu alıp kayıplara karıştığı görüldü.

Sürekli kapı önündeki deterjanları aynı kişi tarafından çalınan market sahibi Şemsettin Çınar, "Burada 10 gün arayla iki defa hırsızlık yapıldı ilk yapıldığında önemsemedik maddi olarak önemli olmadığını düşündük ama dün yine aynı şey tekrarlanınca fırsat verdikçe daha büyük şeyler olabileceğini düşünüyorum. Şimdiye kadar bizim dükkanımızın önünde bulunan deterjanları çaldığını gördük. Yaş itibari ile 60 yaşın üzerinde görülüyor ve çok rahat bence de tecrübe sahibi birisi geldiğinde sağı solu kollayıp ortamın müsait olmasına dikkat ediyor bence gerçekten ihtiyaç sahibi ise seçeceği yol gerçekten bu değil" dedi.
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