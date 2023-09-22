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Arnavutköy’de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü, 1 hektarlık alan zarar gördü

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Giriş: 22.09.2023 14:48
Edinilen bilgiye göre saat 10.50’de Terkos Gölü kıyısında bulunan ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını söndürmek için olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve iş makinası sevk edildi. Yangına Orman Müdürlüğüne bağlı arazöz, su tankerleri ve iş makinelerinin yanı sıra 2 helikopterle havadan da müdahale edildi. Yaklaşık 3 saat süren çalışma sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 1 hektarlık alan zarar görürken, Yangının çıktığı alanın bakanlığın projesi kapsamında özel olarak ağaçlandırıldığı ve ormanlık alana dönüştürüldüğü, içeriye yaya girişlerinin de yasak olduğu öğrenildi.
Ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
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