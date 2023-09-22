22 Eylül 2023, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Arnavutköy’de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü, 1 hektarlık alan zarar gördü
Edinilen bilgiye göre saat 10.50’de Terkos Gölü kıyısında bulunan ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını söndürmek için olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve iş makinası sevk edildi. Yangına Orman Müdürlüğüne bağlı arazöz, su tankerleri ve iş makinelerinin yanı sıra 2 helikopterle havadan da müdahale edildi. Yaklaşık 3 saat süren çalışma sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 1 hektarlık alan zarar görürken, Yangının çıktığı alanın bakanlığın projesi kapsamında özel olarak ağaçlandırıldığı ve ormanlık alana dönüştürüldüğü, içeriye yaya girişlerinin de yasak olduğu öğrenildi.