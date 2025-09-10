Arnavutköy’de LPG’li otomobil alev alev yandı

Yangın saat 15.40 sıralarında Arnavutköy Yunus Emre mahallesi 30 Ağustos Caddesi'inde seyir halinde olan 34 TH 6502 plakalı LPG'li araçta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kadın sürücü idaresindeki otomobil, seyir halinde olduğu esnada henüz bilinmeyen bir nedenle motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları fark eden sürücü hemen kontak kapatarak hızlı bir şekilde aracı terk etti. Bulunduğu noktada yanmaya devam eden araç kısa süre içerisinde alevlere teslim oldu. Aracın LPG'li olması patlama ihtimaline karşı çevredeki vatandaşlarda korkuya neden oldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

