10 Eylül 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Arnavutköy'de LPG’li otomobil alev alev yandı
Arnavutköy’de LPG’li otomobil alev alev yandı

Arnavutköy'de LPG’li otomobil alev alev yandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.09.2025 18:12
Yangın saat 15.40 sıralarında Arnavutköy Yunus Emre mahallesi 30 Ağustos Caddesi'inde seyir halinde olan 34 TH 6502 plakalı LPG'li araçta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kadın sürücü idaresindeki otomobil, seyir halinde olduğu esnada henüz bilinmeyen bir nedenle motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları fark eden sürücü hemen kontak kapatarak hızlı bir şekilde aracı terk etti. Bulunduğu noktada yanmaya devam eden araç kısa süre içerisinde alevlere teslim oldu. Aracın LPG'li olması patlama ihtimaline karşı çevredeki vatandaşlarda korkuya neden oldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Arnavutköy’de LPG’li otomobil alev alev yandı
Zeynep Öğretmen’den yangın mağduru Serkan’a umut ziyareti
Zeynep Öğretmen'den yangın mağduru Serkan’a umut ziyareti
Kafenin eşyalarına zarar verdiler!
Kafenin eşyalarına zarar verdiler!
Kontrolden çıkan kamyon şarampole devrildi
Kontrolden çıkan kamyon şarampole devrildi
Uyuşturucunun kapısını açan anahtar!
Uyuşturucunun kapısını açan anahtar!
Köpeğiyle kavga eden kediyi tekmeyle metrelerce havaya fırlattı!
Köpeğiyle kavga eden kediyi tekmeyle metrelerce havaya fırlattı!
Arnavutköy’de LPG’li otomobil alev alev yandı
Arnavutköy'de LPG’li otomobil alev alev yandı
Edirne sokaklarında hareketli anlar!
Edirne sokaklarında hareketli anlar!
Penguenlere yeni kimlik halkaları takıldı
Penguenlere yeni kimlik halkaları takıldı
Hem çobanlık yapıyor hem çocuklara Kur’an-ı Kerim öğretiyor
Hem çobanlık yapıyor hem çocuklara Kur’an-ı Kerim öğretiyor
Türkiye kendi tavuğundan kendi yumurtasını üretiyor
Türkiye kendi tavuğundan kendi yumurtasını üretiyor
Diyarbakır’da incir hasadı!
Diyarbakır’da incir hasadı!
Yüksekova’da 20 bin bağ ot kül oldu
Yüksekova’da 20 bin bağ ot kül oldu
Daha Fazla Video Göster