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31.12.2019
Arnavutköy'de cami minaresi fırtınada böyle sallandı
Arnavutköy'de fırtınanın etkisiyle sallanan cami minaresi kameraya yansıdı. İstanbul'u etkisi altına alan şiddetli fırtına birçok yerde çatıların uçmasına sebep oldu. Arnavutköy Yavuz Selim Camii'nin minaresi şiddetli fırtınanın etkisi ile sallandı. Minarenin devrilme riskine rağmen bunu farketmeden sokakta yürüyenler dikkat çekti.
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