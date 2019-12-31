Arnavutköy'de cami minaresi fırtınada böyle sallandı

Arnavutköy'de fırtınanın etkisiyle sallanan cami minaresi kameraya yansıdı. İstanbul'u etkisi altına alan şiddetli fırtına birçok yerde çatıların uçmasına sebep oldu. Arnavutköy Yavuz Selim Camii'nin minaresi şiddetli fırtınanın etkisi ile sallandı. Minarenin devrilme riskine rağmen bunu farketmeden sokakta yürüyenler dikkat çekti.