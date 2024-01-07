07 Ocak 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Arnavutköy’de 82 yaşındaki adamı taciz edip parasını çalmaya çalıştı, o anlar kamerada

Arnavutköy’de 82 yaşındaki adamı taciz edip parasını çalmaya çalıştı, o anlar kamerada

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.01.2024 18:08
Olay, geçtiğimiz günlerde Arnavutköy Anadolu Mahallesi’nde gerçekleşti. İddiaya göre, sabah saat 09.00 sıralarında ekmek almak için evinden çıkan 82 yaşındaki Hasan Sel fırından ekmek aldıktan sonra evine dönerken, yolda kendisini takip eden bir kadının tacizine uğradı. Sokak boyu bir iki kere yaşlı adamı sıkıştıran kadın elini cebine de atarak paralarını almaya çalıştı. Binasına gireceği esnada tekrar yaşlı adama yaklaşan kadın, taciz ettiği esnada elini adamın cebine atarak paralarını çalmaya çalıştı. Hasan Sel ise kadını iterek hızla binaya girdi. O anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
26 araç birbirine girdi
26 araç birbirine girdi
82 yaşındaki adamı taciz edip gasp etmeye çalıştı
82 yaşındaki adamı taciz edip gasp etmeye çalıştı
Esenyurt’ta İETT otobüsünün kaza anı kamerada
Esenyurt'ta İETT otobüsünün kaza anı kamerada
Dolandırıcılar ’pes’ dedirtti!
Dolandırıcılar 'pes' dedirtti!
Etrafa küfürler savuran, alkollü şahıs kamerada
Etrafa küfürler savuran, alkollü şahıs kamerada
Büyü yapıldı dedi, kendini yerden yere attı
Büyü yapıldı dedi, kendini yerden yere attı
Mardin’deki silahlı kavgada 3 yaralıdan biri öldü
Mardin'deki silahlı kavgada 3 yaralıdan biri öldü
Esenler’de iş yerine kurşun yağdırdılar
Esenler'de iş yerine kurşun yağdırdılar
İstanbul güne yağmurla uyandı!
İstanbul güne yağmurla uyandı!
Bursa’da kuyumcu soygunu kamerada
Bursa'da kuyumcu soygunu kamerada
Uyuşturucusu satıcısı yakalanma anı kamerada!
Uyuşturucusu satıcısı yakalanma anı kamerada!
Avcılar’da korkutan İETT kazası! 5 yolcu yaralandı
Avcılar'da korkutan İETT kazası! 5 yolcu yaralandı
Daha Fazla Video Göster