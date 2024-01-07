07 Ocak 2024, Pazar
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Arnavutköy’de 82 yaşındaki adamı taciz edip parasını çalmaya çalıştı, o anlar kamerada
Olay, geçtiğimiz günlerde Arnavutköy Anadolu Mahallesi’nde gerçekleşti. İddiaya göre, sabah saat 09.00 sıralarında ekmek almak için evinden çıkan 82 yaşındaki Hasan Sel fırından ekmek aldıktan sonra evine dönerken, yolda kendisini takip eden bir kadının tacizine uğradı. Sokak boyu bir iki kere yaşlı adamı sıkıştıran kadın elini cebine de atarak paralarını almaya çalıştı. Binasına gireceği esnada tekrar yaşlı adama yaklaşan kadın, taciz ettiği esnada elini adamın cebine atarak paralarını çalmaya çalıştı. Hasan Sel ise kadını iterek hızla binaya girdi. O anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.