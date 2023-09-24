Arkadaşı için işaret dili öğrendi

Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan zerrin usta, işitme engelli arkadaşı için 6 ayda işaret dili öğrendi. Şimdi iki arkadaş çalışmalarını, birbirlerine destek vererek sürdürüyorlar.