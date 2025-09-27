Arabeskin usta ismi son yolculuğuna uğurlanıyor

Türk müziğinin sevilen ismi Güllü, gerçek adıyla Gül Tut, Yalova’daki evinde balkondan düşerek yaşamını yitirdi. 51 yaşında hayata veda eden sanatçı için İstanbul’da cenaze töreni düzenleniyor. Törene sanat dünyasından çok sayıda isim katılıyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim aktardı.

