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Arabanın altına girip tamire başladı... Saniyeler sonra korkulan oldu

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Giriş: 19.08.2022 09:50
Son dakika dünya haberi... Bir araç tamircisi arabasını makine yardımıyla havaya kaldırdı. Araç tamir yaptığı sırada bir anda üzerine düştü. Korkunç anlar saniye saniye kameraya yansıdı.
Tamircide korkunç anlar! Saniyeler sonra... TAMİRCİDE KORKUNÇ ANLAR! SANİYELER SONRA...

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Tamircide korkunç anlar! Saniyeler sonra...
Tamircide korkunç anlar! Saniyeler sonra...
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