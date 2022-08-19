Arabanın altına girip tamire başladı... Saniyeler sonra korkulan oldu

Son dakika dünya haberi... Bir araç tamircisi arabasını makine yardımıyla havaya kaldırdı. Araç tamir yaptığı sırada bir anda üzerine düştü. Korkunç anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

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