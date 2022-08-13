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Antalya'da rehine krizi! Dehşeti yaşatan zanlının ifadesi ortaya çıktı

DHA
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Giriş: 13.08.2022 15:14
Antalya'da, Kepez ilçesindeki Mısır Çarşısı'ndaki banka şubesinde aralarında kadın müdür Bedaia A.'nın da bulunduğu 10 çalışanı silahla rehin alan Mehmet Reşit D., polis ekiplerinin 2 saatlik ikna çalışmasının sonunda teslim olmuştu. Gözaltına alınan Reşit D.'nin ifadesi ortaya çıktı.
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