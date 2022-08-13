13 Ağustos 2022, Cumartesi
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Antalya'da rehine krizi! Dehşeti yaşatan zanlının ifadesi ortaya çıktı
Antalya'da, Kepez ilçesindeki Mısır Çarşısı'ndaki banka şubesinde aralarında kadın müdür Bedaia A.'nın da bulunduğu 10 çalışanı silahla rehin alan Mehmet Reşit D., polis ekiplerinin 2 saatlik ikna çalışmasının sonunda teslim olmuştu. Gözaltına alınan Reşit D.'nin ifadesi ortaya çıktı.