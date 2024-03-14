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Antalya’da hortumun etkileri! Tarsim çitlere ne kadar ödeme yapacak?

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.03.2024 10:51
Antalya'da meydana gelen hortum, ekili arazilere zarar verdi. Peki tarım sigortaları havuzu Tarsim çiftçilere ne kadar ödeme yapacak? Detayları A Haber muhabiri Hakan Gürkan aktardı.
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