03 Haziran 2022, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Destan
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Antalya'da görenleri şaşkına çeviren olay! Kuş yuvasından öyle bir şey çıktı ki...
Antalya'nın Serik ilçesinde inşaat halindeki bir eve yuva yapan beyaz kırlangıç, görenleri şaşırttı. Kırlangıcın beyaz olma nedeninin ise melanin pigmentini az salgılamasından dolayı olduğu belirtildi.