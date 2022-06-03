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Antalya'da görenleri şaşkına çeviren olay! Kuş yuvasından öyle bir şey çıktı ki...

İHA
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Giriş: 03.06.2022 16:23
Antalya'nın Serik ilçesinde inşaat halindeki bir eve yuva yapan beyaz kırlangıç, görenleri şaşırttı. Kırlangıcın beyaz olma nedeninin ise melanin pigmentini az salgılamasından dolayı olduğu belirtildi.
Kuş yuvasından çıkan şoke etti KUŞ YUVASINDAN ÇIKAN ŞOKE ETTİ

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