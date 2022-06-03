Kuş yuvasından çıkan hayrete düşürdü! Görenler şaştı kaldı
Antalya'nın Serik ilçesinde inşaat halindeki bir eve yuva yapan beyaz kırlangıç, görenleri şaşırttı. Kırlangıcın beyaz olma nedeninin ise melanin pigmentini az salgılamasından dolayı olduğu belirtildi.
Giriş Tarihi: 03.06.2022
16:11 Güncelleme Tarihi: 03.06.2022
16:23
Serik ilçesine bağlı Çandır Mahallesi'nde inşaat halindeki bir eve yuva yapan kırlangıcın, yuvadan çıkmasıyla beyaz olduğunu gören vatandaşlar büyük bir şaşkınlık içerisinde kaldılar.
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İlk olarak süs kuşu türlerinden biri zannettiklerini belirten İkram Köse,
"Ben ömrümde çocukluğumdan beri beyaz kırlangıç görmedim, ilk defa gördüm" dedi.
"ÖMRÜMDE BEYAZ KIRLANGIÇ GÖRMEDİM"
Beyaz kırlangıcı ilk gördüğünde
"dünyanın sonu geldi" diyerek şaşkınlık yaşadığını belirten 68 yaşındaki Köse, " Kırlangıç geldiği zaman yuva yapmaya başladı iki tanesi. Yuva yaptıktan sonra yumurtaya yattı. Daha sonra buraya girmiştim yuvanın olduğu yerde 5 tane yavru çıktı..."
"...Bir baktık beyaz var içinde. Ben Allah Allah kendi kendime şaşırdım. Benim damat fotoğrafını çekti. Baktık, kırlangıç değil dedim ben. Sonra süs kuşlarından zannettik, ama bir baktım kırlangıç. Birkaç gündür uçmaya başladı kuşlar. 68 yaşındayım, ömrümde ben beyaz kırlangıç görmedim. Ne bileyim dünyanın sonu mu yok ne ben de bilemedim. 68 yaşındaki adam bunu görmezse, ben ömrümde çocukluğumdan beri görmedim, ilk defa gördüm" şeklinde konuştu.