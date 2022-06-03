Kuş yuvasından çıkan hayrete düşürdü! Görenler şaştı kaldı

"...Bir baktık beyaz var içinde. Ben Allah Allah kendi kendime şaşırdım. Benim damat fotoğrafını çekti. Baktık, kırlangıç değil dedim ben. Sonra süs kuşlarından zannettik, ama bir baktım kırlangıç. Birkaç gündür uçmaya başladı kuşlar. 68 yaşındayım, ömrümde ben beyaz kırlangıç görmedim. Ne bileyim dünyanın sonu mu yok ne ben de bilemedim. 68 yaşındaki adam bunu görmezse, ben ömrümde çocukluğumdan beri görmedim, ilk defa gördüm" şeklinde konuştu.