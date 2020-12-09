Antalya'da denize indiler! Görenler şaşkınlıkla telefonuna sarıldı

Antalya'nın Alanya ilçesinde sahildeki vatandaşları şaşkınlığa uğratan bir olay yaşandı. Denizin üstüne inen pelikanları görenler şaşkınlık yaşayıp o anları görüntülemek için telefonuna sarıldı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde sahildeki vatandaşları şaşkınlığa uğratan bir olay yaşandı. Denizin üstüne inen pelikanları görenler şaşkınlık yaşayıp o anları görüntülemek için telefonuna sarıldı.