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Antalya'da denize indiler! Görenler şaşkınlıkla telefonuna sarıldı

İHA
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Giriş: 09.12.2020 10:43
Güncelleme:09.12.2020 11:15
Antalya'nın Alanya ilçesinde sahildeki vatandaşları şaşkınlığa uğratan bir olay yaşandı. Denizin üstüne inen pelikanları görenler şaşkınlık yaşayıp o anları görüntülemek için telefonuna sarıldı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde sahildeki vatandaşları şaşkınlığa uğratan bir olay yaşandı. Denizin üstüne inen pelikanları görenler şaşkınlık yaşayıp o anları görüntülemek için telefonuna sarıldı.

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