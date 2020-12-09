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Antalya'da denize indiler! Görenler şaşkınlıkla telefonuna sarıldı

Antalya'nın Alanya ilçesinde sahildeki vatandaşları şaşkınlığa uğratan bir olay yaşandı. Denizin üstüne inen pelikanları görenler şaşkınlık yaşayıp o anları görüntülemek için telefonuna sarıldı.

İHA
Giriş Tarihi: 09.12.2020 11:08 Güncelleme Tarihi: 09.12.2020 11:22
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Antalya'da denize indiler! Görenler şaşkınlıkla telefonuna sarıldı

Kuzey yarım küreye kış gelmesiyle güneye göç eden pelikan sürüsündeki 2 yavru pelikan açlık ve yorgunluktan bıktın düşerek Alanya'nın Galipdere Plajı yakınlarında mola verdi.

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Antalya'da denize indiler! Görenler şaşkınlıkla telefonuna sarıldı

Daha önce yunusların görüldüğü sahilde bu kez pelikanlar renkli görüntüler oluşturdu.

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Antalya'da denize indiler! Görenler şaşkınlıkla telefonuna sarıldı

Sahile çok yakın mesafede su üstünde duran yavru pelikanları görenler şaşkınlık yaşadı.

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Antalya'da denize indiler! Görenler şaşkınlıkla telefonuna sarıldı

Bazıları şaşkın gözlerle pelikanları izlerken bazıları ise cep telefonlarının kameralarıyla fotoğraf ve görüntü çekti.

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Antalya'da denize indiler! Görenler şaşkınlıkla telefonuna sarıldı

Bir süre su üzerinde dinlenen pelikanlar daha sonra uçarak gözden kayboldu.

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