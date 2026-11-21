Yeni yılda reform paketleri gündemde! AK Parti hangi yasal düzenlemeleri hayata geçirecek?

AK Parti, 2027 yılında önemli reform paketlerini gündeme getirmeye hazırlanıyor. Milletvekilleri, yeni yılın ilk yarısında hayata geçirilmesi planlanan yasal düzenlemeler için yoğun mesai yapacak. Yargı, yerel yönetimler ve infaz sistemi başta olmak üzere birçok alanda yeni düzenlemelerin ele alınması bekleniyor. Peki, reform paketlerinde hangi başlıklar yer alacak? Meclis gündeminde hangi değişiklikler öne çıkacak?