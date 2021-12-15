15 Aralık 2021, Çarşamba
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Antalya’da denizde dev hortum! O anlar saniye saniye kamerada
Antalya’nın Manavgat ilçesinde denizde hortum meydana geldi. Bölge halkının, devasa hortumu cep telefonu kamerasına kaydederken, “Kocaman hortum, dev gibi hortum” ifadelerini kullanması yaşadıkları korkuyu gözler önüne serdi.
Antalya'nın Manavgat ilçesi Side Mahallesi'nde öğle sularında hortum olayı meydana geldi.
KARAYA ULAŞMADAN SONA ERDİ
Deniz üzerinde meydana gelen hortum karaya ulaşmadan son buldu. Vatandaşlar o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
MUTHEMEL BİR FACİANIN KIYISINDAN GEÇİLDİ
Görüntü alan vatandaşın "Kocaman hortum, dev gibi hortum" sözleri tedirginliğin boyutunu gösterdi. Hortumun karaya ulaşmaması, meydana gelebilecek muhtemel bir faciayı önledi.