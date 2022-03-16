16 Mart 2022, Çarşamba
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Antalya’da akli dengesi bozuk şahıs kardeşini bıçakladı
Antalya’da, psikolojik tedavi aldığı ifade edilen 34 yaşındaki İ.A., tartıştığı 30 yaşındaki kardeşi Abdullah A.'yı göğsünden bıçaklayıp, ağır yaraladı. İ.A., emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı.