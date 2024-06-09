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Ankara'da sınava geç kalan öğrenciler kamerada

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 09.06.2024 13:45
Ankara'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) geç kalan öğrenciler, polis ekipleri tarafından okullarına yetiştirildi.
Ankara’da sınava geç kalan öğrenciler kamerada
Ankara'da sınava geç kalan öğrenciler kamerada
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