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Ankara'da pompalı silahla saldırı kamerada! 16 yaşındaki çocuk pompalıyla taksiyi yaylım ateşine tuttu

DHA
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Giriş: 19.01.2023 11:55
Ankara'da madde bağımlısı olduğu iddia edilen Arda Ç. (16), 2 arkadaşıyla bindiği taksiye, şoför Ömer Toker (64) ile tartışmasının ardından pompalı tüfekle ateş etti. Saldırı anı, cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, Arda Ç. tutuklandı.
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