Ankara'da pompalı silahla saldırı kamerada! 16 yaşındaki çocuk pompalıyla taksiyi yaylım ateşine tuttu

Ankara'da madde bağımlısı olduğu iddia edilen Arda Ç. (16), 2 arkadaşıyla bindiği taksiye, şoför Ömer Toker (64) ile tartışmasının ardından pompalı tüfekle ateş etti. Saldırı anı, cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, Arda Ç. tutuklandı.