Ankara’da pitbull dehşeti! Sahibi tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'nın Etimesgut ilçesinde, anneleriyle birlikte evlerine dönen 5 yaşındaki Doğa ve 1,5 yaşındaki Efe yavrularımıza komşularına ait pitbull cinsi köpek saldırmıştı. Köpeğin sahibi F.T.Ö.E. isimli şahıs, gözaltına alınmasının ardından mahkemece tutuklandı. Ayrıca köpek karantinaya alınmak üzere Etimesgut Belediyesine teslim edilmiştir. Yaralanan Doğa ve Efe yavrularımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN