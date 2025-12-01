01 Aralık 2025, Pazartesi

Haberler Yaşam Videoları Ankara’da pitbull dehşeti! Sahibi tutuklandı
Ankara’da pitbull dehşeti! Sahibi tutuklandı

Ankara’da pitbull dehşeti! Sahibi tutuklandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.12.2025 16:36
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'nın Etimesgut ilçesinde, anneleriyle birlikte evlerine dönen 5 yaşındaki Doğa ve 1,5 yaşındaki Efe yavrularımıza komşularına ait pitbull cinsi köpek saldırmıştı. Köpeğin sahibi F.T.Ö.E. isimli şahıs, gözaltına alınmasının ardından mahkemece tutuklandı. Ayrıca köpek karantinaya alınmak üzere Etimesgut Belediyesine teslim edilmiştir. Yaralanan Doğa ve Efe yavrularımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.
