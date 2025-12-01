01 Aralık 2025, Pazartesi
Ankara'da pitbull dehşeti! Kapıyı açar açmaz çocuklara saldırdı... Dehşet anlarını A Haber'de anlattı
1,5 ve 5 yaşındaki iki kardeş evlerinin kapısının önünde pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Baba Adem Öztürk, A Haber canlı yayınında dehşet anlarını Şener Çetin'e anlattı. Öztürk, "Bizim canımız yandı başkalarının canı yansın istemiyoruz" dedi.