01 Aralık 2025, Pazartesi

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Ankara'da pitbull dehşeti! Kapıyı açar açmaz çocuklara saldırdı... Dehşet anlarını A Haber'de anlattı
Ankara’da pitbull dehşeti! Kapıyı açar açmaz çocuklara saldırdı... Dehşet anlarını A Haber’de anlattı

Ankara'da pitbull dehşeti! Kapıyı açar açmaz çocuklara saldırdı... Dehşet anlarını A Haber'de anlattı

ahaber.com.tr - Özel Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.12.2025 11:53
1,5 ve 5 yaşındaki iki kardeş evlerinin kapısının önünde pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Baba Adem Öztürk, A Haber canlı yayınında dehşet anlarını Şener Çetin'e anlattı. Öztürk, "Bizim canımız yandı başkalarının canı yansın istemiyoruz" dedi.
Kapı önünde pitbull dehşeti! KAPI ÖNÜNDE PİTBULL DEHŞETİ!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Ankara’da pitbull dehşeti! Kapıyı açar açmaz çocuklara saldırdı... Dehşet anlarını A Haber’de anlattı
Havalandırma boşluğuna düşen kediyi itfaiye kurtardı
Havalandırma boşluğuna düşen kediyi itfaiye kurtardı
Pitbull dehşeti! Kapıyı açar açmaz çocuklara saldırdı
Pitbull dehşeti! Kapıyı açar açmaz çocuklara saldırdı
Meyve yüklü tır devrildi
Meyve yüklü tır devrildi
12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı
12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı
Gizemli yolculuk böyle kayda geçti
Gizemli yolculuk böyle kayda geçti
Metrobüs arızası nedeniyle seferler aksadı
Metrobüs arızası nedeniyle seferler aksadı
Balıkçının karşısına ayı ve yavrusu çıktı
Balıkçının karşısına ayı ve yavrusu çıktı
Roman gibi gerçek hayat hikayesi
Roman gibi gerçek hayat hikayesi
DEAŞ operasyonu! Yakalanan 3 zanlı tutuklandı
DEAŞ operasyonu! Yakalanan 3 zanlı tutuklandı
Şanlıurfa’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı
Şanlıurfa'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı
7 kez ölümden döndü!
7 kez ölümden döndü!
Yurdun doğusu kar altında!
Yurdun doğusu kar altında!
Daha Fazla Video Göster