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Ankara'da milyonluk soygun! İşte o anlar

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Giriş: 08.09.2020 12:24
Ankara'da görevli olduğu banka nakil aracındaki 4 milyon 400 bin TL'yi alarak kaçan güvenlik görevlisi Ayhan B., polis tarafından yakalandı. Vali Vasip Şahin, "Banka nakil görevlisi Emniyet birimlerimizin yaptığı başarılı çalışma sonucu, paralarla birlikte yakalandı" dedi. A Haber Muhabiri Elif Saatçioğlu, olayın perde arkasını tüm ayrıntılarıyla aktardı.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Yenimahalle ilçesinde Vatan Caddesi'nde meydana geldi. Banka nakil aracında görevli Ayhan B., yanındaki iş arkadaşı A.Ö.'yü cadde üzerindeki banka şubesine bırakarak, aynı cadde üzerindeki diğer banka şubesine gitti.

Ayhan B., 34 TH 4594 plakalı zırhlı nakil aracını şube önünde kaldırımda park edip, kasada bulunan 4 milyon 400 bin TL'yi alarak kaçtı. Ayhan B., banka şubesinin yakınında park halinde bulunan ağabeyi Selahattin B'ye ait 06 JV 629 plakalı otomobille kayıplara karıştı.

VALİ ŞAHİN DUYURDU
Olayın ardından çalışma başlatan polis, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Para dolu çanta ile kaçarken güvenlik kamerasına yansıyan ve üzerinde güvenlik görevlisi üniforması bulunan Ayhan B., 24 saat geçmeden yakalandı.

Ankara Valisi Vasip Şahin, Twitter hesabından Ayhan B.'nin yakalandığını duyurarak, "Kendisine emanet edilen paralarla birlikte kaçan banka nakil görevlisi Emniyet birimlerimizin yaptığı başarılı çalışma sonucu, paralarla birlikte yakalandı. Polisimizi tebrik ediyorum" ifadesini kullandı.

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