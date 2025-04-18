18 Nisan 2025, Cuma
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Ankara’da milyonlarca vurgun! WhatsApp yazışmaları delil oldu
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekili danışmanlarına kadar uzanan milyonlarca liralık dolandırıcılık hikayesini A Haber ekranlara taşımıştı. İddiaya göre yerel medya yöneticisi karı koca, danışmanlardan borç adı altında para istedi, önce düzenli ödeme yaparak güven kazandı, sonra hain planlarını devreye aldı. Ortada konuşulan rakam hayli yüksek. İşte milyonluk vurgunda son gelişmeler...