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Ankara’da milyonlarca vurgun! WhatsApp yazışmaları delil oldu

Ankara’da milyonlarca vurgun! WhatsApp yazışmaları delil oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 18.04.2025 09:20
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekili danışmanlarına kadar uzanan milyonlarca liralık dolandırıcılık hikayesini A Haber ekranlara taşımıştı. İddiaya göre yerel medya yöneticisi karı koca, danışmanlardan borç adı altında para istedi, önce düzenli ödeme yaparak güven kazandı, sonra hain planlarını devreye aldı. Ortada konuşulan rakam hayli yüksek. İşte milyonluk vurgunda son gelişmeler...
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Ankara’da milyonlarca vurgun! WhatsApp yazışmaları delil oldu
WhatsApp yazışmaları delil oldu
WhatsApp yazışmaları delil oldu
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