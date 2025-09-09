09 Eylül 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Ankara’da kanlı aile dramı: Kayınpeder gelinini torununun yanında bıçakladı!
Ankara’da kanlı aile dramı: Kayınpeder gelinini torununun yanında bıçakladı!

Ankara’da kanlı aile dramı: Kayınpeder gelinini torununun yanında bıçakladı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.09.2025 19:12
Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde boşanma aşamasındaki bir kadın, kayınpederi tarafından çocuğunun gözleri önünde bıçaklanarak öldürüldü. İddiaya göre gelininin oğlunu aldattığını düşünen kayınpeder K.A., tartışma sırasında bıçağa sarıldı. Kanlar içinde yere yığılan B.G.K. olay yerinde hayatını kaybetti. Dehşet anları küçük çocuğun gözleri önünde yaşanırken, olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ekipleri saldırgan kayınpederi gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
