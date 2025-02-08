Ankara’da gecekondu yangını paniğe neden oldu

Ankara’nın Altındağ ilçesinde akşam saatlerinde bir gecekonduda çıkan yangın mahallede paniğe yol açtı. Başpınar Mahallesi 197. Sokak’ta meydana gelen yangın, kısa sürede büyüyerek gecekonduyu sardı. Çevredeki vatandaşların dumanları fark etmesi üzerine durum hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi, alevlere hızla müdahale etti. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, binada büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatılırken, mahalle sakinleri benzer olayların yaşanmaması için yetkililerden önlem alınmasını talep etti. Yetkililer, özellikle kış aylarında soba ve elektrik kaynaklı yangınlara karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

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