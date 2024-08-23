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Ankara'da bir evi yarasa bastı! Ev sahibi ve itfaiye erinin zor anları sosyal medyada gündem oldu

Ankara'da bir evi yarasa bastı! Ev sahibi ve itfaiye erinin zor anları sosyal medyada gündem oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 23.08.2024 19:54
Ankara'da eve yarasa girince ortaya eğlenceli görüntüler çıktı. Yarasayı çıkartmak için havluyla mücadele adam başarılı olamayınca çareyi itfaiyeyi çağırmakta buldu. İtfaiye personeli ve ev sahibinin mücadelesi sosyal medyada gündem oldu.
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