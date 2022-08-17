17 Ağustos 2022, Çarşamba
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Ankara’da bıçak ve silah kullanılan kavga kan dondurdu
Ankara'nın Mamak ilçesinde çıkan kavgada bıçak ile silahlar konuştu. Kavga korku dolu anların yaşanmasına yol açtı. O anlar bir vatandaş tarafından kayda alındı.