17 Ağustos 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Ankara’da bıçak ve silah kullanılan kavga kan dondurdu

Ankara’da bıçak ve silah kullanılan kavga kan dondurdu

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.08.2022 10:30
Ankara'nın Mamak ilçesinde çıkan kavgada bıçak ile silahlar konuştu. Kavga korku dolu anların yaşanmasına yol açtı. O anlar bir vatandaş tarafından kayda alındı.
Başkent’te korku dolu anlar
Başkent'te korku dolu anlar
Yanlışlıkla kasabayı satın aldı!
Yanlışlıkla kasabayı satın aldı!
Sağanak yağış geri dönüyor
Sağanak yağış geri dönüyor
Atama tercihleri ne zaman?
Atama tercihleri ne zaman?
Esnafın personel sıkıntısı büyüdü
Esnafın personel sıkıntısı büyüdü
Taşoluk metro projesi rafta tozlanıyor!
Taşoluk metro projesi rafta tozlanıyor!
Salgının nedeni çeşme suyu mu?
Salgının nedeni çeşme suyu mu?
Arabada unutulan 3 yaşındaki çocuk öldü
Arabada unutulan 3 yaşındaki çocuk öldü
İSPARK otoparkında şoke eden olay!
İSPARK otoparkında şoke eden olay!
Yeşilçam’ın usta oyuncusundan acı haber
Yeşilçam’ın usta oyuncusundan acı haber
Hepsi su altından çıkarıldı: En ilginci takma diş oldu
Hepsi su altından çıkarıldı: En ilginci takma diş oldu
Belgeselleri aratmayan görüntüler! Böyle saldırdı
Belgeselleri aratmayan görüntüler! Böyle saldırdı
Daha Fazla Video Göster